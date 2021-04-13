В СБУ отметили, что именно их материалы легли в основу решений СНБО.

В отношении всех лиц, которые второго апреля попали под санкции СНБО за причастность к контрабанде, открыты уголовные производства.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на комментарий пресс-службы СБУ.

"В отношении них ранее был открыт ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами. О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию», – сообщили в ведомстве.

В СБ добавили, что именно материалы ведомства легли в основу решений СНБО, в частности, о введении санкций против так называемой «топ-десятки контрабандистов».

«Данные ограничительные меры используются для нейтрализации угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой», – отметили в ведомстве.

Введение санкций против контрабандистов

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, по данным Службы безопасности Украины, их можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. При этом их действия он назвал "экономическим терроризмом против Украины".

В санкционный список вошли десять человек. Их фамилии обнародовали в СМИ.

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Автор: Дмитрий Захаров