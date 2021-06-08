Мастер по наращиванию ресниц из Харьковской области попала в скандал, обозвав украинских военнослужащих «обрыганными ублюдк*ми», которые якобы не ясно, против кого воюют.
На видео в Instagram пользовательницы под ником kovaleva_lash обратил внимание активист Сергей Стерненко, опубликовав его в своем Telegram-аккаунте.
«Кажется, есть новая кандидатка на извинения», - коротко подписал он.
По данным СМИ, страница, на которой появились видео – рабочая. Девушка занимается наращиванием ресниц. В описании профиля указано, что ее кабинет расположен в Чугуеве.
«А что хорошего сказать: что они вонючие, грязные, обрыганные, бухие ходят по городу, или обдолбанные. Где, блин, этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Он поехал, блин, куда-то, или его отправили, он пролежал в тенечке и ногой протелепал. И он считается, блин, героем. Да какой, ты, нах*р, герой? Против кого они воюют? – заявила лашмейкерша.
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Девушка пригрозила, что ее лучше на эту тему не трогать, потому что она "размотает любого и каждого".
«Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. И мы им платим налоги. Таким вот нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. С моей мамы высчитывают, с меня, с пенсионеров. Таким вот ублюдк*м, которые не хотят работать – наркоманам и алкашам, которые идут туда. Фу!» - эмоционально заявила она.
После скандала девушке пришлось оправдываться: мол, она не оскорбляла всех украинских военнослужащих, а якобы говорила про конкретную ситуацию и конкретных людей.
Также девушка пожаловалась, что к ней звонят с неизвестных номеров и обвиняют в неизвестно чем.
"Заявляю: я не говорила обо всех Вооруженных силах Украины. Я говорила о конкретной личности, которая со мной поступила подобным образом", - отметила она в сториз.
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