После скандала лашмейкерше пришлось оправдываться: мол, она не оскорбляла всех украинских военнослужащих, а якобы говорила про конкретную ситуацию и конкретных людей.

Мастер по наращиванию ресниц из Харьковской области попала в скандал, обозвав украинских военнослужащих «обрыганными ублюдк*ми», которые якобы не ясно, против кого воюют.

На видео в Instagram пользовательницы под ником kovaleva_lash обратил внимание активист Сергей Стерненко, опубликовав его в своем Telegram-аккаунте.

«Кажется, есть новая кандидатка на извинения», - коротко подписал он.

По данным СМИ, страница, на которой появились видео – рабочая. Девушка занимается наращиванием ресниц. В описании профиля указано, что ее кабинет расположен в Чугуеве.

«А что хорошего сказать: что они вонючие, грязные, обрыганные, бухие ходят по городу, или обдолбанные. Где, блин, этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Он поехал, блин, куда-то, или его отправили, он пролежал в тенечке и ногой протелепал. И он считается, блин, героем. Да какой, ты, нах*р, герой? Против кого они воюют? – заявила лашмейкерша.

Читайте такжеНазвала парад вышиванок "х**ней": жительница Харькова записала видео с извинениями

Девушка пригрозила, что ее лучше на эту тему не трогать, потому что она "размотает любого и каждого".

«Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. И мы им платим налоги. Таким вот нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. С моей мамы высчитывают, с меня, с пенсионеров. Таким вот ублюдк*м, которые не хотят работать – наркоманам и алкашам, которые идут туда. Фу!» - эмоционально заявила она.

После скандала девушке пришлось оправдываться: мол, она не оскорбляла всех украинских военнослужащих, а якобы говорила про конкретную ситуацию и конкретных людей.

Также девушка пожаловалась, что к ней звонят с неизвестных номеров и обвиняют в неизвестно чем.

"Заявляю: я не говорила обо всех Вооруженных силах Украины. Я говорила о конкретной личности, которая со мной поступила подобным образом", - отметила она в сториз.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко