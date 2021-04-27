Украинских политиков в TikTok пока немного, однако все же есть несколько известных имен.

Соцмедийное приложение TikTok стремительно приобретает популярность по всему миру, прежде всего среди молодежи. Многие люди и компании уже стали пользователями данной видеоплатформы. Пытаются идти в ногу со временем также и политики, в том числе и украинские. Их в этом сервисе пока немного, однако все же есть несколько известных имен.

Виталий Кличко

Мэр Киева является одним из политиков-первопроходцев в TikTok. Свой первый ролик он опубликовал в 2019 году на День святого Николая, то есть 19 декабря. На его странице сейчас 20 видеороликов. У столичного городского головы более 65 тысяч подписчиков и свыше 347 тысяч лайков.

Свой аккаунт Виталий Кличко старается вести с юмором, а просмотрам его роликов может позавидовать даже опытный тиктокер. Самыми популярными, в частности, являются видео, на которых он плавает в проруби или щелчком пальцев "зажигает" фонари на мосту. Эти ролики собрали более чем по миллиону просмотров.

Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко появился в TikTok в мае 2020 года. "Привет! Ну что, скотиняки, не ждали? А я тут", – такими словами он заявил о себе в первом ролике. Он, собственно, является самым популярным на странице политика в TikTok – более миллиона просмотров.

Ляшко часто показывает семью и домашних любимцев. Он выкладывает видео о том, как качает пресс, танцует, демонстрирует свои вокальные способности и даже готовит в фартуке на голое тело.

Не забывает "радикал" и о своем потенциальном электорате – пенсионерках. Среди роликов Ляшко, в частности, есть видео с бабушкой Валентиной Григорьевной. В настоящее время на него подписаны более 66 тысяч пользователей, а его ролики собрали свыше 449 тысяч человек.

Илья Кива

У народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы более 7 тысяч подписчиков и свыше 36 тысяч лайков в TikTok. Свой первый ролик политик запостил в начале лета 2020 года, а в шапке профиля написал: "Моя сила – в моей вере".

Кива выкладывает ролики о том, как занимается в тренажерном зале, парится в бане, моет лобовое стекло автомобиля, чистит зубы, ныряет в море, стреляет в тире и ведет спор в сессионном зале Верховной Рады.

Алексей Гончаренко

Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем TikTok отвечает на вопрос о том, сколько зарабатывает помощник депутата, сколько стоит обед депутата, как сдать тест на коронавирус, почему "Слава Украине" и многие другие.

Также в своих роликах он затрагивает темы, касающиеся подростков. В частности, пытается дать ответы на вопросы: до скольки лет мама должна давать вам деньги, можно ли ходить на уроки с цветными волосами, когда можно прогулять пару, в каком возрасте можно делать тату, реально ли водить машину до 18 лет и тому подобное.

Аккаунту Гончаренко около полугода, у него более 61 тысячи подписчиков и 756 тысяч лайков.

Ирина Верещук

Народный депутат Ирина Верещук появилась в TikTok перед выборами мэра Киева, которые состоялись осенью 2020 года. Будучи кандидаткой в мэры столицы, она решила посоревноваться с Виталием Кличко также и на этой видеоплатформе.

В роликах Верещук с зеленым зонтиком неожиданно появляется перед прохожими на улице, устраивает шуточную фотосессию и преследует мужчину, бросившего бумагу мимо урны для мусора. Большинство из них были раскритикованы пользователями соцсетей.

В ее аккаунте всего 9 роликов. Последний был выложен за несколько дней до выборов мэра Киева и после того ни одного нового видео не было добавлено.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская