Пользователи посоветовали ему сначала думать, а потом писать такую "гадость".

Священник православной церкви Украины (ПЦУ) и депутат Полтавского городского совета от «Европейской солидарности» Александр Дедюхин назвал «недоразвитыми» женщин, которые делают аборты.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что после волны возмущения в комментариях священник свой пост отредактировал. В частности, он удалил оскорбительное высказывание в отношении женщин: «с*чка не захочет, кобель не вскочит».

«В который раз убеждаюсь, что у многих отсутствуют причинно-следственные связи. Мне тут пылко пишут, мол, нельзя считать женщину лишь инкубатором, матка – это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто, если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает вследствие определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность. При этом замечу, что ответственность мужчины гораздо больше, у нас же патриархат а не что-то», – написал священник.

При этом он возмутился реакцией людей на его высказывания:

Читайте такжеКиевскую блогершу заблокировали в Instagram после погрома в апартаментах, она угрожает самоубийством«Опять куча оскорблений и обвинений меня в отсутствии любви за то, что я сказал «недоразвитые личности». Я, например, сам себя абсолютно объективно считаю недоразвитой личностью, ибо мне свою личность необходимо развивать, и я это признаю и над этим работаю. А вы если такие развитые и продвинутые, чего смущаетесь? Почему личку и комменты бомбите своими комплексами?».

Священник осудил женщин за аборты: реакция сети

Пользователи в комментариях к посту посоветовали священнику сначала думать, а потом писать. Также некоторые требуют извинений от него:

«Украинцы, держите религию и ее фанатиков подальше от своих тел, своих детей и своей жизни», «Какой маразм», «А по-моему, некоторым с*чкам православным лучше себе тихонько яйца чесать, чем по фейсбуках завывать», «Какая гадость», «В который раз убеждаюсь, что религия и адекватность – вещи не совместимые», «Противно», «Лучше бы не трогали эту тему... И да, прежде чем писать – стоит думать, чтобы потом текст не исправлять», «Удаление из друзей – это сильно. Исправление текста – это маловато. Я требую извинений».

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Автор: Катерина Шварц