В харьковском заведении общественного питания Fit kitchen провели рекламную кампанию к 23 февраля – так называемому празднику всех «мужчин» в России или дню защитника отечества. В частности, они предложили приобрести торты с цифрой "23". В связи с этим в сети разгорелся скандал.
Сообщение с хэштегом #мужскойторт заведение опубликовало на своей странице в Instagram.
«И не важно, к чему и как приурочено эту дату. Для очень многих - это важный день, день рождения. И мы - готовы сделать вкусные торты на любой вкус», - отметили представители кафе.
После этого, им с претензией написал один из подписчиков. Однако ему ответили, что многие девушки в Украине отмечают 23 февраля.
"Знаю! Но это им чести не добавляет", – отметил пользователь.
В заведении же объяснили, что их задача – угодить клиентам. И это уже якобы личное дело каждого, что и когда праздновать.
«И законам Украины не мешало бы следовать. Что праздновать, а что нет», – в ответ констатировал мужчина.
После шквала критики администратор заведения выпустила обращение, в котором заявила, что не собирается извиняться или что-то менять. Ведь каждый имеет право праздновать в тот день, когда ему заблагорассудится.
«Если кого-то задевает ситуация, что 23 февраля девушки поздравляют своих мужчин, попрошу их держать свое мнение при себе. И тем более, не оскорблять людей – говорить, что чести это им не добавляет и тому подобное. Вы просто не имеете права так высказываться», – подчеркнула она.
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Владелица кондитерской добавила, что они – не политический блок, не делают какую-то агитацию и не являются сообществом, которое кого-то что-то настраивает.
"Если человек позвонил и попросил торт на 23 февраля, нам – неважно. Так же, как и в случаях с 24, 25, 26 февраля. У каждого человека есть свое мнение и своя жизнь. Поэтому каждый сам решает, как и когда ему поздравлять. Никто не имеет права лезть в личное пространство человека, и ему говорить, что следует делать, а что – не стоит", – заявила женщина.
"Нам совершенно не интересно, что вы думаете", – в завершение сказала владелица Fit kitchen.
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