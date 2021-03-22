В столице на Майдане Незалежности в понедельник, 22 марта, предприниматели вышли на протест против жесткого карантина.
Читайте такжеВ Киеве и других городах вышли на протесты против усиления карантина (фото)Об этом передает корреспондент УНИАН с места события. Судя по видео, в центре Киева собрались сотни человек.
На месте митинга замечены автобусы с силовиками, сообщает "Сегодня".
Протест ФОПов начался позже заявленого времени, отмечает издание. Из-за проблем с транспортом не все смогли доехать вовремя, там ждали остальных митингующих.
Онлайн-трансляция протеста ФОПов в Киеве
Жесткий карантин в Киеве: что известно
В связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель - до 9 апреля включительно.
Какие запреты будут действовать в Киеве
Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении усиленных карантинных ограничений. Под запретом, в частности:
- работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
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