Предприниматели вышли на протест против выборочного карантина.

В столице на Майдане Незалежности в понедельник, 22 марта, предприниматели вышли на протест против жесткого карантина.

Читайте такжеВ Киеве и других городах вышли на протесты против усиления карантина (фото)Об этом передает корреспондент УНИАН с места события. Судя по видео, в центре Киева собрались сотни человек.

На месте митинга замечены автобусы с силовиками, сообщает "Сегодня".

Протест ФОПов начался позже заявленого времени, отмечает издание. Из-за проблем с транспортом не все смогли доехать вовремя, там ждали остальных митингующих.

Онлайн-трансляция протеста ФОПов в Киеве

Жесткий карантин в Киеве: что известно

В связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель - до 9 апреля включительно.

Какие запреты будут действовать в Киеве

Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении усиленных карантинных ограничений. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

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Автор: Ольга Робейко