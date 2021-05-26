По словам лидера "Нацкорпуса", его "оружием был не автомат, а слово".

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе вместе с батальоном «Азов».

Об этом он написал в своей колонке на «Украинской правде».

По его словам, Протасевич не служил в батальоне, но все равно принимал активное участие в событиях:

«Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово».

Ранее в сети появилась информация, что Протасевич в 2014 году вступил в полк «Азов», где «прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям».

Читайте такжеЛукашенко впервые прокомментировал инцидент с Ryanair и задержание ПротасевичаВ частности, прозвучало, что зимой 2015 года журналист дослужился до заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты.

До заявления Билецкого расследователь Bellingcat Алексей Кузьменко разоблачал эту информацию: «В Украине заявляют, что Протасевич был с «Азовом» в качестве журналиста. Пока никаких утверждений и доказательств того, что он воевал с «Азовом», нет».

Задержание Романа Протасевича в Минске: что известно

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

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Автор: Катерина Шварц