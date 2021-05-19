Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Черновцах уволили преподавателя колледжа искусств имени Сидора Воробкевича, которого подозревают в развращении несовершеннолетних.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на директора колледжа Василия Бобика.

Отмечается, что решение об увольнении приняли по результатам служебного расследования.

По словам директора колледжа, комиссия опросила студентов колледжа. 22 человека сказали, что преподаватель нарушал правила этического поведения.

Читайте такжеВо Львове начали судить педофила, создавшего "религиозную организацию" и насиловавшего детей (видео)В частности, студенты жаловались на то, что преподаватель говорил на темы сексуального характера. А одна из студенток вспомнила, что преподаватель просил «нагнуться, чтобы мог расписаться на ее спине».

Как отметил Василий Бобик, до этого студенты не жаловались на поведение преподавателя, потому что воспринимали его высказывания несерьезно.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе с возможностью выйти под залог в почти два миллиона гривень.

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В начале апреля стало известно о задержании в Одессе двух мужчин, которых подозревают в растлении несовершеннолетних.

По информации полиции, 74-летний черновчанин и его 66-летний товарищ занимались сексом за деньги с девушками из неблагополучных семей, в возрасте от 11 до 14 лет.

Во время обысков квартиры обнаружили фото и видео детской порнографии.

Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Шварц