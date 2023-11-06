Парламент может проголосовать за представленные проекты законов уже на этой неделе, поделился нардеп.

Президент Владимир Зеленский внес на утверждение Верховной Рады законы об указах насчет продления действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. "Президент внес на утверждение Рады законы (№10211 и 10212) об указах продления действия военного положения и всеобщей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней", - заявил он.

Депутат отметил, что для продолжения надо одобрение парламента, голосование запланировано уже на эту неделю.

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"Скорее всего 8 ноября. Это будет уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны", - отметил Железняк.

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С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, а впоследствии объявлена всеобщая мобилизация.

Сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации продлевались несколько раз по решению Верховной Рады и по представлению президента Украины.

27 июля Верховная Рада приняла два закона, которые продлили в стране режим военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней.

За принятие закона "Об утверждении указа президента Украины" о продлении действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 9532) проголосовало 347 народных депутатов. Им был продлен срок действия военного положения в стране с 05:30 18 августа 2023 года на 90 суток. Это до 15 ноября включительно или официально до 05:30 16 ноября.

Также Рада приняла закон "Об утверждении указа президента Украины" о продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 9533). За это решение проголосовало 334 нардепа. Им продлена всеобщая мобилизация также на 90 суток.

Введение военного положения предусматривает ряд ограничений прав граждан:

вводится комендантский час во время которого запрещено находиться на улицах без специальных разрешений;

может проводиться проверка документов, а в случае необходимости - осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Кроме того, может быть введен запрет на проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий.

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