Пробное ВНО можно будет пройти онлайн - Центр оценивания качества образования

УЦОКО предлагает абитуриентам пройти тестирование дома, зайдя 15 и 17 июня на свои страницы, загрузить тестовые тетради и бланки ответов и выполнить задание.

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в учебных заведениях, которое было запланировано на 15 и 17 июня, но отменено с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации, можно пройти в режиме онлайн дома в эти дни.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

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В Центре призвали абитуриентов 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО.

При этом в пресс-службе УЦОКО попросили всех ответственных за пункты проведения ВНО и их помощников прийти на пункты, чтобы направлять участников, которые не получат информацию о невозможности работы пунктов.

Вместе с тем в УЦОКО предлагают абитуриентам пройти тестирование дома следующим образом: 15 и 17 июня в 11.00 зайти на свои страницы и загрузить тестовые тетради и бланки ответов по украинскому языку и литературе, а также по тем учебным предметам, которые были выбраны для прохождения пробного ВНО; выполнить задание в тестовой тетради; до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов; получить результаты.

Отмечается, что сервис определения результатов будет работать с 11.00 17 июня до 18.00 19 июня.

Также в Центре оценивания качества образования напомнили, что эксперты центра подробно разберут каждое задание четырех сверхпопулярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров отменил решение о проведении в учебных заведениях пробного внешнего независимого оценивания, запланированного на 15 и 17 июня.

Основная сессия внешнего независимого оценивания должна была проходить с 25 июня по 17 июля, дополнительная - пройдет с 24 июля по 10 августа.

Для прохождения ВНО зарегистрировались более 379 тыс. человек.

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