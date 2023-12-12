И абсолютное большинство украинцев – 87% - убеждены, что при надлежащей помощи Запада Украина сможет достичь приемлемого результата.

Большинство опрошенных украинцев, а именно 58% сейчас склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения западной помощи стоит все равно продолжать боевые действия и давление на оккупантов, даже с учетом рисков для территорий, которые контролируются Украиной сейчас.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), который обнародовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного в течение 29 ноября - 9 декабря 2023 года.

Также оказалось, что каждый третий респондент (32%) считает, что лучше идти на прекращение боевых в условиях действительно серьезных гарантий безопасности от Запада, даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок. Остальные 10% не смогли определиться со своим мнением.

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В КМИС напомнили, что последние недели очень напряжены из-за блокирования в Конгрессе США выделения дополнительной помощи Украине, а также ввиду проблем с получением надлежащей помощи от других западных партнеров.

Социологи, ссылаясь на данные прошлого исследования (октябрь 2023 года) отмечают, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года с 15% до 30% стало больше тех, кто верит, что Запад устал от Украины и хочет от Украины уступок в пользу России. Также с февраля 2023 года по октябрь 2023 года с 22% до 49% стало больше тех, кто считает, что Россия обладает слишком большими ресурсами и еще долго может вести войну против Украины.

"Украинцы хоть и сохраняют оптимизм, но, очевидно, он становится все более сдержанным", - отмечают в КМИС.

В начале декабря 2023 года КМИС задал украинцам вопрос, А вообще ли при надлежащей поддержке Западом (оружием, финансами, санкциями) Украина может достичь успеха? Или, наоборот, независимо от поддержки Запада Россия обладает слишком большими ресурсами? Абсолютное большинство украинцев – 87% - считают, что если Запад будет должным образом помогать Украине оружием, финансами, санкциями, то Украина сможет нанести неудачи России и достичь приемлемого результата. Считают Россию слишком сильной независимо от поддержки Запада – 7% опрошенных, остальные 6% не определились со своим мнением.

Опрос проведен методом телефонных интервью с 1031 респондентом. Изучено мнение гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Статистическая погрешность - 3,4%.

Комментируя результаты этого "Омнибуса" в КМИС отметили, что с начала российского вторжения многие западные политики, эксперты, журналисты удивлялись оптимизму украинцев. Один из основных факторов, который психологически поддерживал украинцев и позволял более уверенно смотреть в будущее – поддержка Запада. Украинцы не чувствовали себя одинокими в борьбе с Россией, а считали борьбу общим делом. Так, в сентябре 2022 года на фоне успешной Харьковской операции 80% украинцев считали успехи украинской армии общим достижением и общим результатом действий Украины и Запада. В феврале 2023 года 81% украинцев считали, что сотрудничество Украины и Запада для отпора российской агрессии – это "win-win" ситуация, когда в выигрыше и сама Украина, и также Запад. Украинцы и сейчас верят, что надлежащая поддержка Запада позволит достичь результата.

Жизнь украинцев во время войны - последние опросы

60% опрошенных украинцев считают, что во время войны нужно существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился в рамках 25-й волны национального опроса "Украина в условиях войны". 36% опрошенных думают наоборот - что нужно стараться жить полноценной жизнью во время войны.

Отмечается, что такое мнение чаще разделяют жители Киева и деоккупированных территорий. А с тем, что необходимо себя ограничивать, больше всего соглашаются жители западных областей.

Кроме того, опрос показал, что каждый второй в Украине сегодня не строит никаких планов наперед вообще. За последний год количество украинцев, которые планируют свою жизнь на длительный срок (несколько лет), снизилось с 19% до 12%. Еще около 15% планируют жизнь на полгода-год, 22% - не более чем на несколько месяцев.

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