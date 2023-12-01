Каждый второй в Украине сегодня не строит никаких планов наперед вообще.

60% опрошенных украинцев считают, что во время войны нужно существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные на сайте организации. В рамках 25-й волны национального опроса "Украина в условиях войны" соцгруппой "Рейтинг" было проведено отдельное исследование относительно восприятия угроз и ожиданий зимы 2023-2024.

"60% считают, что во время войны нужно существенно себя ограничивать в развлечениях и покупках, и за два года войны эти показатели практически никак не изменились. 36% думают наоборот - что нужно стараться жить полноценной жизнью во время войны", - показал опрос.

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Отмечается, что такое мнение чаще разделяют жители Киева и деоккупированных территорий. А с тем, что необходимо себя ограничивать, больше всего соглашаются жители западных областей. "Этот вопрос наиболее разделил респондентов по возрасту и доходам: младшие и обеспеченные значительно больше хотят жить полноценной жизнью чем старшие и бедные, среди которых большинство поддерживает самоограничение", - добавили социологи.

Кроме того, опрос показал, что каждый второй в Украине сегодня не строит никаких планов наперед вообще. За последний год количество украинцев, которые планируют свою жизнь на длительный срок (несколько лет), снизилось с 19% до 12%. Еще около 15% планируют жизнь на полгода-год, 22% - не более чем на несколько месяцев.

Планируют свою жизнь на более длительный срок жители Киева, люди молодого и среднего возраста, а также более состоятельные граждане. "Почти 80% украинцев чувствуют себя безопасно в своем населенном пункте. Наименее безопасно чувствуют себя жители прифронтовых и деоккупированных регионов, а также люди среднего и старшего возраста, жители городов и менее обеспеченные граждане", - говорится в результатах исследования.

Также опрошенные считают, что в прошлом году украинцы были сплоченнее чем сейчас, однако будущую и текущую ситуацию оценивают одинаково. Если, оценивая прошлый год, 87% считают, что нация была сплочена, то по состоянию на сейчас такую оценку предоставили 64%, и в будущем году ожидается этот показатель на уровне 59%. Зато 34% респондентов считают, что сейчас украинцы не являются сплоченными, тогда как только 11% указали, что украинцы не были сплоченными в прошлом году.

"Оценивая текущий момент и предстоящий 2024 год, почти половина респондентов выбирали ответ "сплоченные" или "скорее сплоченные" во всех региональных, возрастных и финансовых группах, однако в целом младшие видят меньше сплоченности населения чем старшие", - говорится в сообщении.

*** Аудитория опроса, проведенного 22-23 ноября, - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 3,1%.

Плохо ли радоваться во время войны: мнение психотерапевта

Раньше в комментарии УНИАН психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая рассказала, что думать, что развлечения и праздники во время войны под табу - ошибка. По ее словам, один из лучших методов - сплачиваться, чтобы все информационно-психологические спецоперации российских оккупантов терпели фиаско.

Специалист подчеркнула, что границы разрешенных развлечений установить невозможно. Ведь разных людей развлекают разные вещи: занятия бегом, походы в кино, на кофе или вино с друзьями. Голубицкая подчеркнула, что не радоваться, не шутить и не смеяться - это деструктивно и никому не помогает.

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