Одна из основных причин дезертирства в украинской армии - низкая мотивированность, считает Жорин.

Закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СОЧ) - это ситуативное решение, у которого будут свои последствия. Такое мнение озвучил Максим Жорин, военный, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ в интервью для LIGA.net.

Он отметил, что одной из причин СОЧ в Украине является отсутствие определенных сроков службы. Впрочем, по словам Жорина, сейчас эту проблему решить невозможно.

"Но есть ряд других факторов, с которыми на сегодня работать можно. Мы можем посмотреть, в каких бригадах много, а в каких мало СОЧ. Обратиться, приехать, посмотреть и найти, в чем причины. А причины будут достаточно простые. Это отсутствие нормальной работы с личным составом. Это отсутствие нормальной боевой подготовки. Отсутствие авторитетных командиров и отсутствие идеологической работы внутри подразделения", - пояснил Жорин.

Видео дня

Он добавил, что если работать с этими проблемами в бригадах, то можно значительно снизить общий уровень СОЧ в армии.

"Я не скажу, что это такая простая работа. Это большой объем целого комплекса работы. Но он решает эту проблему. И тогда нам не надо будет закон о снятии уголовной ответственности. Поскольку сегодня это связано больше всего с тем, что в армии все больше немотивированных людей. Поэтому и растет количество СОЧ", - добавил Жорин.

СОЧ в Украине: что надо знать

В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства. Он касается тех военных, которые впервые ушли в СОЧ.

Тогда же СМИ сообщили, что в течение ноября 6 тысяч украинских военных вернулись после СОЧ. Отмечалось, что этих военных направят в "определенные воинские части".

Вас также могут заинтересовать новости: