Там отметили, что нетрудно пиариться на вопросе установления четких сроков службы, особенно, зная, что это в нашей ситуации пока невозможно.

Закон о возвращении из самовольного оставления части (СОЧ) не сможет решить эту проблему.

Об этом заявили в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Заместитель командира бригады Максим Жорин отметил, что хочется надеяться, что есть "понимание - закон о возвращении из СОЧ не является решением проблемы СОЧ".

Он отметил, что когда пишут о количестве тех, кто уже вернулся сейчас в армию, то учитывают цифры новых СОЧ, которые решили воспользоваться такой возможностью именно благодаря этому закону.

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"Легче попытаться потушить пожар новым законом или созданием какой-то новой структуры типа военного омбудсмена. Нетрудно пиариться на вопросе установления четких сроков службы - особенно, зная, что это в нашей ситуации пока невозможно", - сказал он.

Жорин добавил, что гораздо сложнее менять существующую систему. Он перечислил, с чем в стране надо работать, чтобы усилить войско. "Сильная мотивационно-идеологическая работа, авторитетные командиры, качественная подготовка - вот с этим можно и нужно работать. Это непростое дело, большой объем, но только такая работа может принести реальное решение проблемы большого количества СЗВ", - констатировал Жорин.

СЗЧ в Украине

21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в ВОЧ или дезертировал.

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого СОЧ или дезертирства.

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