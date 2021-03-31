Сегодня на улицах Киева наблюдается достаточно плотное движение, но серьезных проблем нет.

Пробки в Киеве в среду утром, 31 марта, сковали основные магистрали города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на мостах Киева

Сегодня, в последний день марта, наибольшие сложности с проездом в направлении правого берега есть на мосту Патона. Плотный трафик наблюдается на Южном мосту. Дарницкий мост и мост Метро двигаются также не спеша.

Движение по Северному мосту свободно в обоих направлениях.

Пробки на левом берегу Киева

Значительных пробок сегодня на левом берегу Киева пока не наблюдается.

Скопления транспорта есть на проспекте Бажана от Осокорков и далее по Южному мосту.

Плотное движение также на Броварском проспекте от "Левобережной" до моста Метро.

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра пробка наблюдается на проспекте Степана Бандеры от Героев Сталинграда до "Почайной" из-за ДТП.

Пробка также есть на самом проспекте Героев Сталинграда от Архипенко и далее по Набережно-Рыбальской до Электриков.

Плотный трафик на Вадима Гетьмана до Караваевых Дач. В пробке стоит проспект Любомира Гузара от НАУ до Индустриального моста.

Плотный трафик наблюдается на проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях, наибольшие проблемы - в районе Севастопольской площади. От Севастопольской площади до Академии внутренних дел стоит и Воздухофлотский проспект.

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На проспекте Победы пробки собрались от метро "Житомирская" до "Брестской", и между центральным ЗАГСом и площадью Победы.

Пробки на улице Юрия Ильенко при подъезде к метро Лукьяновская, а также улице Бассейной в сторону Бессарабки. Пробка есть на Петровской аллее.

Плотно движется Голосеевский проспект в сторону центра города. Тянучки есть на улице Жилянской, Короленковской и Большой Васильковской.

Небольшие сложности наблюдается на Набережно-Рыбальской улице в сторону Подола. Пробка собралась на Набережном шоссе в сторону Подола.

Несколько ДТП наблюдаются на Кольцевой дороге, наиболее плотное движение - в районе Жулян.

Главные новости Украины и мира на утро 31 марта

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Автор: Александр Топчий