Сегодня на улицах Киева наблюдается плотное движение, пробок стало больше по сравнению с предыдущими днями.

Пробки в Киеве в пятницу утром, 2 апреля, сковали основные магистрали города, а иногда прилегающие улицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на мостах Киева

В сегодняшнее дождливое утро наибольшие сложности с проездом по столичным мостам в направлении правого берега наблюдаются на мосту Патона.

Также тянется мост Метро. Плотно движется Южный мост.

А вот движение по Северному и Дарницкому мостам сегодня свободно в обоих направлениях.

Пробки на левом берегу Киева

Самая большая пробка сегодня наблюдается на проспекте Бажана - от Позняков до Южного моста.

Скопление транспорта наблюдается на Броварском проспекте перед "Левобережной" и перед мостом Метро. Также не спешит улица Гната Хоткевича в районе Черниговской. Пробка перед Черниговской собралась и на улице Братиславской.

На проспекте Романа Шухевича движение достаточно свободное.

Улица Здолбуновская не спешит в направлении проспекта Григоренко.

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра пробка наблюдается на проспекте Степана Бандеры от "Почайной" и далее по улице Елены Телиги в сторону "Дорогожичей".

Пробка также есть на самом проспекте Героев Сталинграда от Приозерной и далее по Набережно-Рыбальской до Электриков. Далее плотное движение возобновляется перед Гаванским мостом и продолжается на Набережно-Крещатицкой.

На Набережном шоссе пробка начинается после моста Метро и тянется до Подола.

Пробка есть на улице Вадима Гетьмана от Индустриального моста до Караваевых Дач, плотное движение - на прилегающей улице Николая Голего. В пробке стоит проспект Любомира Гузара от НАУ до Индустриального моста, и прилегающие к нему улицы Гарматная, Нежинская. Не спешит улица Борщаговская в направлении Индустриального моста.

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Плотный трафик и пробки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях.

На проспекте Победы пробки собрались от Кольцевой дороги до "Берестейской", и между Политехом и площадью Победы.

Пробки наблюдаются на проспекте Академика Палладина при подъезде к метро "Академгородок" с обоих направлений.

Тянучка на улице Юрия Ильенко при подъезде к метро Лукьяновская.

Не спешит улица Вышгородская от проспекта Правды до парка Березовая роща.

Проблемы есть на улице Короленковской. Пробки и тянучки собрались на Большой Васильковской.

Пробка есть на Парковой дороге от КВЦ "Парковый", Петровской аллее, улице Грушевского в сторону Европейской площади. Плотно движется Владимирский спуск.

В пробку можно попасть в районе Голосеевского парка, двигаясь по Голосеевскому проспекту в направлении Демеевки.

На Кольцевой дороге пробка есть в районе Южной Борщаговки в направлении Столичного шоссе, плотное движение также в районе Жулян.

Главные новости Украины и мира на утро 2 апреля

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Автор: Александр Топчий