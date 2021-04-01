Пробки в Киеве в четверг утром, 1 апреля, сковали основные магистрали города, а иногда и прилегающие улицы.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на мостах Киева
Сегодня, в первый день апреля, наибольшие сложности с проездом в направлении правого берега есть на мосту Патона. Ситуацию усложнили ДТП, произошедшие на мосту и при подъезде к нему на левом берегу.
Плотно и не быстро движутся Южный мост и мост Метро. Наблюдаются сложности и на Дарницком мосту.
Движение по Северному мосту сегодня самое свободное, хотя плотное.
Пробки на левом берегу Киева
Значительных пробок сегодня на левом берегу Киева пока не наблюдается, хотя по сравнению с предыдущими днями их стало больше.
Скопление транспорта наблюдается на проспекте Освободителей, и в районе метро "Черниговская".
На проспекте Бажана пробка есть от Осокорков и дальше по Южному мосту.
Также небольшая пробка образовался на проспекте Романа Шухевича в районе съезда с улицы Бальзака.
Плотное движение также на Броварском проспекте от "Дарницы" до моста Метро.
Ситуация на правом берегу Киева
На правом берегу Днепра пробка наблюдается на проспекте Степана Бандеры в районе "Почайной", а также на улице Елены Телиги в сторону "Дорогожичей".
Пробка также есть на самом проспекте Героев Сталинграда от Приозерной и далее по Набережно-Рыбальской до Электриков. Дальше до Подола, на удивление, значительных проблем нет. Плотное движение наблюдается уже на Набережно-Крещатицкой.
Пробка есть на Вадима Гетьмана от Индустриального моста до Караваевых Дач, а также прилегающей улице Николая Голего. В пробке стоит проспект Любомира Гузара от НАУ до Индустриального моста, и прилегающие к нему улицы Гарматная, Нежинская.
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Плотный трафик наблюдается на проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях.
На проспекте Победы пробки собрались от Кольцевой дороги до "Берестейской", и между Политехом и площадью Победы.
Пробка на улице Юрия Ильенко при подъезде к метро Лукьяновская.
Пробка есть на Петровской аллее, улице Грушевского в сторону Европейской площади, и Владимирском спуске.
На Кольцевой дороге самая большая пробка - в районе Южной Борщаговки в направлении Столичного шоссе. Пробка собралась и на выезде из Софиевской Борщаговки в Киев по улице Соборной.
Главные новости Украины и мира на утро 1 апреля
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