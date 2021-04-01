Сегодня на улицах Киева наблюдается плотное движение, пробок стало больше по сравнению с предыдущими днями.

Пробки в Киеве в четверг утром, 1 апреля, сковали основные магистрали города, а иногда и прилегающие улицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на мостах Киева

Сегодня, в первый день апреля, наибольшие сложности с проездом в направлении правого берега есть на мосту Патона. Ситуацию усложнили ДТП, произошедшие на мосту и при подъезде к нему на левом берегу.

Плотно и не быстро движутся Южный мост и мост Метро. Наблюдаются сложности и на Дарницком мосту.

Движение по Северному мосту сегодня самое свободное, хотя плотное.

Пробки на левом берегу Киева

Значительных пробок сегодня на левом берегу Киева пока не наблюдается, хотя по сравнению с предыдущими днями их стало больше.

Скопление транспорта наблюдается на проспекте Освободителей, и в районе метро "Черниговская".

На проспекте Бажана пробка есть от Осокорков и дальше по Южному мосту.

Также небольшая пробка образовался на проспекте Романа Шухевича в районе съезда с улицы Бальзака.

Плотное движение также на Броварском проспекте от "Дарницы" до моста Метро.

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра пробка наблюдается на проспекте Степана Бандеры в районе "Почайной", а также на улице Елены Телиги в сторону "Дорогожичей".

Пробка также есть на самом проспекте Героев Сталинграда от Приозерной и далее по Набережно-Рыбальской до Электриков. Дальше до Подола, на удивление, значительных проблем нет. Плотное движение наблюдается уже на Набережно-Крещатицкой.

Пробка есть на Вадима Гетьмана от Индустриального моста до Караваевых Дач, а также прилегающей улице Николая Голего. В пробке стоит проспект Любомира Гузара от НАУ до Индустриального моста, и прилегающие к нему улицы Гарматная, Нежинская.

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Плотный трафик наблюдается на проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях.

На проспекте Победы пробки собрались от Кольцевой дороги до "Берестейской", и между Политехом и площадью Победы.

Пробка на улице Юрия Ильенко при подъезде к метро Лукьяновская.

Пробка есть на Петровской аллее, улице Грушевского в сторону Европейской площади, и Владимирском спуске.

На Кольцевой дороге самая большая пробка - в районе Южной Борщаговки в направлении Столичного шоссе. Пробка собралась и на выезде из Софиевской Борщаговки в Киев по улице Соборной.

Главные новости Украины и мира на утро 1 апреля

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Автор: Александр Топчий