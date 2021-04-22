22 апреля основные дороги и мосты столицы "покраснели" от пробок.

К 8 утра в четверг, 22 апреля, на дорогах Киева движение усложнено.

По данным сервиса Google Maps, пробки тянутся по Северному, Русановскому, Дарницкому, Южному мостам, мостам Метро и Патона, по Броварскому проспекту.

Читайте такжеВ сети показали, как "работают" воры в Киеве: обнародовано видео преступленияТакже на Левом берегу сложно проехать по проспектам Романа Шухевича, Освободителей, Соборности, Петра Григоренко, Николая Бажана, улицам Оноре де Бальзака, Миропольской, генерала Жмаченко, Киото, Попудренко, Здолбуновской, Тростянецкой, бульвару Перова, Дарницкому шоссе.

На Правом берегу наблюдаются пробки, в частности, на проспектах Победы, Любомира Гузара, Голосеевском, Степана Бандеры, Науки, улицах Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Вадима Гетмана, Николая Голего, Борщаговской, Августина Волошина, Татьяны Яблонской, Академика Стражеска, Полевой, Новой, Вышгородской, Новоконстантиновской, Богатырской, Чоколовском бульваре, бульваре Вацлава Гавела, Набережном, Надднепрянском шоссе.

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Автор: Катерина Комолова