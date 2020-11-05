Внесены коррективы в маршруты автобусов №№ 24, 55, 62.

В центре Киева митингующие перекрыли улицу Грушевского, из-за чего изменено движение отдельных автобусных маршрутов.

Об этом предупреждает Киевпастранс в Telegram.

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"Задерживается движение автобусов №№ 24, 55, 62 по улице Грушевского по причине перекрытия движения митингующими. На место вызвана полиция", - говорится в сообщении.

Движение автобусов временно организовано:

№24 - Музей истории Украины во Второй мировой войне - станция метро "Арсенальная" - Железнодорожный вокзал - Европейская площадь;

№55 - организовано по бульвару Леси Украинки;

№62 - станция метро "Контрактовая площадь" - Европейская площадь - Ботанический сад - станция метро "Арсенальная".

Какова ситуация на прилегающих улицах

Как свидетельствуют данные Google Maps, по состоянию на 10:30, транспорт стоит от метро Арсенальная до Петровской аллеи. В связи с перекрытием улицы Грушевского частично пробки наблюдаются в Крепостном переулке, а также на Кловском спуске. Заблокирована одна из полос на Институтской.

Митинг "евробляхеров" в Киеве

Акция протеста "евробляхеров" продолжается в Киеве со вторника. Накануне организаторы не давали четкого ответа окончания события, лишь подчеркивали, что это зависит от скорости рассмотрения властями законопроекта о доступной растаможки.

Вечером в среду они снова перекрыли движение в центре столицы, что спровоцировало пробки на прилегающих улицах. То же они повторили ночью.

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Авторы: Яна Ставская, Инна Андалицкая