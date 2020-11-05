Акция протеста продолжается.

В центре Киева возле здания Верховной Рады продолжается митинг владельцев авто на европейских номерах.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как уточняется, движение по улице Грушевского до сих пор перекрыто.

"Те, кто находятся на месте, сообщают, что сначала водители автомобилей на европейской регистрации перекрыли движение, а потом полиция с Нацгвардией перекрыла движение митингующим и не выпускают тех, кто хочет уехать", - пишет автор публикации.

Ситуация на дорогах

Данные сервиса Google Map свидетельствуют, что проехать по Грушевского пока невозможно. Движение перекрыто от Петровской аллеи до улицы Московской.

Митинг "евробляхеров" в Киеве

Акция протеста "евробляхеров" продолжается в Киеве со вторника. Накануне организаторы не давали четкого ответа окончания события, лишь подчеркивали, что это зависит от скорости рассмотрения властями законопроекта о доступном растаможки.

Вечером в среду они снова перекрыли движение в центре столицы, что спровоцировало пробки на прилегающих улицах.

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Автор: Юрий Годован