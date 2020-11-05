Движение до сих пор перекрыто / Киев Оперативный Facebook
В центре Киева возле здания Верховной Рады продолжается митинг владельцев авто на европейских номерах.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Как уточняется, движение по улице Грушевского до сих пор перекрыто.
"Те, кто находятся на месте, сообщают, что сначала водители автомобилей на европейской регистрации перекрыли движение, а потом полиция с Нацгвардией перекрыла движение митингующим и не выпускают тех, кто хочет уехать", - пишет автор публикации.
Ситуация на Грушевского / Киев Оперативный Facebook
Ситуация на дорогах
Данные сервиса Google Map свидетельствуют, что проехать по Грушевского пока невозможно. Движение перекрыто от Петровской аллеи до улицы Московской.
Проехать по Грушевского сейчас не представляется возможным / Google Maps
Митинг "евробляхеров" в Киеве
- Акция протеста "евробляхеров" продолжается в Киеве со вторника. Накануне организаторы не давали четкого ответа окончания события, лишь подчеркивали, что это зависит от скорости рассмотрения властями законопроекта о доступном растаможки.
- Вечером в среду они снова перекрыли движение в центре столицы, что спровоцировало пробки на прилегающих улицах.
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