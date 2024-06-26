Призовут ли военнообязанного, подавшего документы на отсрочку: ответ Минобороны

В министерстве обороны Украины рассказали, могут ли мобилизовать мужчину, который уже подал документы на отсрочку.
Как отметили в ведомстве, до принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки военнообязанный не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе и не подлежит призыву.
Заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, будут рассматривать в течение семи дней с даты их поступления в комиссию в ТЦК и СП. Впрочем, срок рассмотрения может быть продлен, если комиссия обратилась за дополнительной информацией в другие государственные органы. Тогда документы рассмотрят не позднее следующего дня после получения ответа.
В Минобороны отметили, что о принятом решении об отсрочке военнообязанного сообщат по телефону, письмом на электронный адрес или по почте.
В случае положительного решения военнообязанный получит справку. В случае отказа - письменное уведомление с указанием причин. Эта информация должна отображаться в приложении "Резерв+".
Мобилизация в Украине: последние новости
Волынские высшие учебные заведения будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов. Об этом заявила Волынская областная военная администрация. Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области.
Между тем в мобильное приложение "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг.