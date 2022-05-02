В условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены действуют особые правила.

Украинцы снова могут оформлять покупку и продажу недвижимости.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

С целью восстановления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее Кабмин принял постановление №480, уже обнародованное в "Голосе Украины" и вступившее в силу.

Постановление №480 устанавливает, что в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены нотариальные действия могут совершаться, но с рядом особенностей и запретов.

Так, совершать нотариальные действия с недвижимостью могут только нотариусы из списка Минюста. Это зарегистрированные в Украине граждане, ранее не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

В течение указанного времени недвижимость нельзя будет передавать как вклад в уставный капитал юридического лица, получать в связи с выходом из состава участников.

Совершать действия с недвижимостью по доверенности от имени физических лиц запрещается.

Нотариальное удостоверение договора по отчуждению недвижимого имущества, ипотеки, об установлении доверительной собственности возможно оформить в пределах области, где недвижимость расположена. Исключение составляют только действия с недвижимостью в Киеве и Киевской области.

Действия с недвижимостью в Киеве и Киевской области могут осуществляться исключительно нотариусом, рабочее место (контора) которого расположено в городе Киеве или Киевской области, по местонахождению такого имущества, или местонахождению юридического лица, или по зарегистрированному месту жительства физического лица - одного из сторон соответствующего договора.

Чтобы предотвратить махинации с жильем, его можно будет отчуждать только через месяц после приобретения или позже.

Ранее министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию "Радио Свобода" объяснял, что Государственный реестр прав на недвижимое имущество также недоступен, поэтому украинцы не имеют возможности купить или продать недвижимость. Это сделали, чтобы предотвратить похищение врагом персональных данных и предотвратить мошеннические схемы

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