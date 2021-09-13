Победа в отборочном туре откроет юным футболистам дорогу к финалу, который пройдет 26 сентября в Луцке.

При поддержке Благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы "ТІЛЬКИ РАЗОМ" в Украине проходит юношеский футбольный турнир "Кубок єднання-2021".

Такой подарок юным футболистам фонд сделал к своему 10-летию. Это самые масштабные футбольные соревнования среди всех, до сих пор проводившихся в Украине. В них принимают участие 400 команд из 22 областей Украины. 11 сентября начались отборочные турниры, которые проходят на местных стадионах. Поддержать ребят пришли их друзья, родные, знакомые, одноклассники и болельщики футбола.

"Я слежу за ходом матчей. У нас много талантливой спортивной молодежи. Убежден, что часть из них пойдет в большой спорт и своими именами прославит Украину. Мы — государство сильных духом победителей, и именно спорт раскрывает этот потенциал молодого поколения. Это и является целью турнира "Кубок єднання-2021". Объединяемся вокруг футбола - объединяем Украину. Желаю командам успеха, хорошей игры и достойной победы", — сказал основатель Фонда Игорь Палица.

Победители определились в Николаевской, Донецкой, Одесской, Черновицкой, Черниговской и Хмельницкой областях. Вскоре отборочные матчи пройдут и в других областях.

Победа в отборочном туре откроет юным футболистам дорогу к финалу, который пройдет 26 сентября в Луцке. Тогда же и определится победитель. Между тем, организаторы турнира не ограничились лишь наградами победителям-финалистам. Призовой фонд Благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы "ТІЛЬКИ РАЗОМ" предусматривает призы и подарки для всех команд-участниц, которые приняли участие в турнире, в том числе и в отборочных матчах.

Автор: Григорий Бондарь