Работник компании в Днепре был дистанционно завербован кадровым сотрудником российского ГРУ в конце февраля 2022 года.

Чиновник одного из ведущих операторов мобильной связи "сливал" в чат-бот российской разведки геолокации ВСУ и получил за это 15 лет заключения.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил агент Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), который был задержан в апреле 2022 года в Днепре.

"Им оказался технический специалист одного из ведущих операторов мобильной связи в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ чиновник разведывал места базирования штабов и комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории областного центра", - рассказали в Службе.

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Также он пытался отследить возможные железнодорожные маршруты переправки украинской боевой техники на Донбасс.

"В то же время агент собирал информацию о последствиях воздушных атак РФ по городской инфраструктуре для повторной корректировки вражеских ударов", - говорится в сообщении.

Полученные сведения он передавал оккупантам через специализированный чат-бот военной разведки страны-агрессора в виде медиафайлов с отметками украинских объектов на электронной карте.

Так, в ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его в собственном доме, когда он готовился к новому "сеансу" связи с ГРУ.

Как установило расследование, работник "мобильной" компании в Днепре был дистанционно завербован кадровым сотрудником российского ГРУ в конце февраля 2022 года.

"Оккупанты привлекли днепрянина к негласному сотрудничеству через собственный чат-бот, где собирали разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны. Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он применял для разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Предатели Украины

В Одессе к 15 годам заключения осужден российский агент с позывным "Скиф", который собирал данные о Силах обороны и хотел завербовать сотрудницу СБУ. Мужчина по собственной инициативе вышел на представителей российской спецслужбы и предложил помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным Одесской областной прокуратуры, это один из фигурантов дела, открытого по факту массовых беспорядков 2 мая 2014 года, когда в Одессе погибли почти полсотни человек.

Как установило следствие, фигурант-местный житель, который в начале 1990 годов уехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне "ПМР", а затем в составе российского спецназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне.

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