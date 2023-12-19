Предатель успел повоевать в составе российского спецсназа "Эдельвейс" в Дагестане и Чечне, был среди фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

В Одессе к 15 годам тюрьмы приговорен российский агент с позывным "Скиф", который собирал данные о Силах обороны и хотел завербовать сотрудницу СБУ.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, этот человек по собственной инициативе вышел на представителей российской спецслужбы и предложил помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным прокуратуры, это один из фигурантов дела, открытого по факту массовых беспорядков 2 мая 2014 года, когда в Одессе погибли почти полсотни человек. В частности, "Скиф" действовал на стороне пророссийских группировок "Антимайдан", затем от следствия скрывался на территории так называемой Приднестровской молдавской Республики. Для выполнения задач россиян он собирал разведданные относительно сил и средств ВСУ, которые расположены на территории Одессы и Одесской области. Также узнавал о наличии личного состава и военной техники на участке украинско-приднестровской границы.

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"В зоне особого внимания врага была информация о лицах, причастных к агентурному аппарату СБУ и правоохранительных органов Украины, которые в том числе действуют на территории ПМР. Разведданные агент передавал своему куратору-майору "министерства государственной безопасности" ПМР, действовавшему в интересах Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что фигуранта задержали после получения имитационных данных от якобы завербованного им сотрудника СБУ.

Приморский районный суд Одессы назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества. Гражданин Украины признан виновным в государственной измене.

По данным областного управления СБУ, этот агент-спецназовец ФСБ с оперативным псевдонимом "Скиф" хотел завербовать сотрудницу службы безопасности Украины. Он формировал собственную сеть информаторов в Одесской области, а в ее состав пытался привлечь местных представителей силовых ведомств. По замыслу ФСБ, они должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на юге Украины.

В начале октября этого года контрразведка СБУ разработала оперативную комбинацию и вывела "Скифа" с территории непризнанного Приднестровья. тогда, по сценарию украинской спецслужбы, российский агент приехал в Одесскую область для того, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности задокументировали каждый эпизод преступной деятельности фигуранта и задержали его на территории региона", - отметили в ведомстве.

Как установило следствие, фигурант - местный житель, который в начале 1990-х уехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне "ПМР". Затем в составе российского спецсназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне.

В 2014 году предатель прибыл в Одессу именно для совершения массовых беспорядков в пользу РФ, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, бежал в Приднестровье, где в 2019 году был завербован двумя представителями местного "филиала" ФСБ.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, осужден Александр Суханов.

Задержание российского агента "Скифа" - что известно

Осенью в Украину из непризнанного Приднестровья выманили вражеского агента с позывным "Скиф", который хотел привлечь к сотрудничеству с Кремлем сотрудницу СБУ.

Также он был участником пророссийской группировки "Антимайдан" и участвовал в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, когда в городе погибло почти полсотни человек.

Мужчину разыскивало следствие, поэтому он скрывался на территории непризнанной ПМР, которая граничит с Одесской областью. Находясь в Приднестровье, он по собственной инициативе вышел на представителей российской спецслужбы и предложил свою помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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