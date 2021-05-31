Правоохранители Крыма расследуют 22 уголовных дела по фактам преследования журналистов оккупационными властями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи со СМИ рассказал глава прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный.
“Сейчас в процессуальном руководстве прокуратуры АРК находится 22 уголовных производства по 42 фактам нарушения прав журналистов и других представителей СМИ на территории временно оккупированного полуострова”, - отметил он.
Прокурор уточнил, что в этих процессах 13 лицам уже сообщено о подозрениях.
Читайте такжеУкраина временно закроет один из КПВВ на админгранице с оккупированным КрымомВ частности, это один “судья” оккупационного “суда”, десять экс-сотрудников Службы безопасности Украины, которые перешли на службу к оккупантам - в российскую ФСБ, и двое “самооборонцев”.
Глава прокуратуры Крыма подчеркнул, что противодействие преступлениям, которые совершаются против представителей СМИ на оккупированном полуострове, является одним из приоритетных направлений ведомства, ведь “журналистское сообщество в Крыму - это те “оперативные” подразделения, которые доносят реальное положение вещей в Крыму до Украины и мира”.
Как подчеркнул Поночовный, благодаря принятому парламентом закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно специального досудебного расследования будет разблокировано большое количество дел, которые теперь можно будет направить в суды.
Однако, по словам первого заместителя руководителя прокуратуры Крыма Виталия Секретаря, законодатель в изменениях к УПК не предусмотрел статью 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
"Но есть статья 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека - УНИАН), которая подпадает под специальное досудебное расследование. У нас есть определенное количество уголовных производств, в которых лицам сообщено о подозрении. В ближайшее время мы безумно будем формировать материалы, чтобы по новеллам процессуального законодательства направить ходатайство в суд...",- добавил он.
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