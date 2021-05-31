В процессуальном руководстве прокуратуры АРК находится 22 уголовных производства по 42 фактам нарушения прав журналистов.

Правоохранители Крыма расследуют 22 уголовных дела по фактам преследования журналистов оккупационными властями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи со СМИ рассказал глава прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный.

“Сейчас в процессуальном руководстве прокуратуры АРК находится 22 уголовных производства по 42 фактам нарушения прав журналистов и других представителей СМИ на территории временно оккупированного полуострова”, - отметил он.

Прокурор уточнил, что в этих процессах 13 лицам уже сообщено о подозрениях.

Читайте такжеУкраина временно закроет один из КПВВ на админгранице с оккупированным КрымомВ частности, это один “судья” оккупационного “суда”, десять экс-сотрудников Службы безопасности Украины, которые перешли на службу к оккупантам - в российскую ФСБ, и двое “самооборонцев”.

Глава прокуратуры Крыма подчеркнул, что противодействие преступлениям, которые совершаются против представителей СМИ на оккупированном полуострове, является одним из приоритетных направлений ведомства, ведь “журналистское сообщество в Крыму - это те “оперативные” подразделения, которые доносят реальное положение вещей в Крыму до Украины и мира”.

Как подчеркнул Поночовный, благодаря принятому парламентом закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно специального досудебного расследования будет разблокировано большое количество дел, которые теперь можно будет направить в суды.

Однако, по словам первого заместителя руководителя прокуратуры Крыма Виталия Секретаря, законодатель в изменениях к УПК не предусмотрел статью 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Но есть статья 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека - УНИАН), которая подпадает под специальное досудебное расследование. У нас есть определенное количество уголовных производств, в которых лицам сообщено о подозрении. В ближайшее время мы безумно будем формировать материалы, чтобы по новеллам процессуального законодательства направить ходатайство в суд...",- добавил он.

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Автор: Антонина Доломанжи