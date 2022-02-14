Сегодня телеканал 1+1 начинает серию информационных вечеров, чтобы предоставлять украинцам только проверенную информацию и экспертные комментарии в непростое для страны время. Телезрители увидят в эфире общий марафон ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір".

Наталия Мосейчук анонсировала телевизионный марафон на своей странице в Инстаграм и обратилась к украинцам с просьбой рационально оценивать любую информацию и призвала к единству в столь тревожное для Украины время.

"Вместе с вами пройдем это время – непростое и тревожное. Время, требующее откровенных разговоров. Будем на связи каждый день в эти дни. Потому, что нужно много говорить, а главное вместе фильтровать. Выбирать подтвержденные факты и все же уходить в новый день с положительными мыслями. Держимся вместе! С любовью и заботой. Берегите себя и Украину", - отметила телеведущая.

Егор Гордеев прокомментировал старт марафона так:

"Украинцам нужно быть вместе – это главный месседж, который мы сейчас стремимся донести. И хотим показать это собственным примером – 1+1 всегда поддерживают украинцев, исключением не будет и нынешняя сложная политическая ситуация. Вместе с экспертами мы будем систематизировать и организовывать всю информацию, которой сейчас более чем много. Ситуация на международной политической арене меняется, мы будем отбирать только достоверные факты, оперировать официальными данными, ссылаясь на подтвержденные официальные источники. Мы будем выходить в эфир, чтобы у наших зрителей не осталось страха и паники, чтобы они чувствовали себя в информационной безопасности", - подчеркнул Егор Гордеев.

В обсуждении примут участие: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие.

Не пропустите совместный марафон с Наталией Мосейчук и Егором Гордеевым уже сегодня в 21.45 на 1+1.