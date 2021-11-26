Нардеп подчеркнул, что украинская власть должна срочно решить проблему задолженности, чтобы прекратить массовые увольнения с работы медработников.

Долг перед работниками отрасли здравоохранения в октябре составил более 124 млн грн. Депутатская группа "Партия "За майбутнє" призывает Кабинет министров разобраться, почему возникла такая большая задолженность, и предоставить Верховной Раде предложения по ее ликвидации. Об этом сообщил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

"Судя по статистике, третья волна коронавируса в Украине идет на спад. Искренняя благодарность медикам, которые два месяца работали фактически круглосуточно, чтобы спасти как можно больше жизней. И не только больных коронавирусом, ведь другие болезни никуда не исчезли. В то же время хочу обратиться к правительству, Министерству здравоохранения и Национальной службе здоровья Украины. Почему наши медики по два-три месяца не получают денег? По официальным данным Госстата, с начала 2021 года задолженность перед работниками отрасли здравоохранения выросла в 4 раза и в октябре составила более 124 млн грн. По информации профсоюзов, эта сумма, как минимум, втрое больше", — заявил Палица.

Читайте также71% украинцев считают нарушением прав введение ограничений для непривитых - опросОн рассказал, что по поводу этой проблемы медики с Волыни обратились к народному депутату из группы "Партия "За майбутнє" Ирине Констанкевич.

"По ее словам, руководители больниц просто не могут связаться с НСЗУ, чтобы заключить новые договоры или выяснить, когда поступят средства в рамках уже заключенных соглашений. Она лично записалась на прием, чтобы узнать, в чем проблема. Однако даже народной депутатке не удалось достучаться до НСЗУ", - добавил Игорь Палица.

Он подчеркнул, что украинская власть должна срочно решить проблему задолженности, чтобы прекратить массовые увольнения с работы медработников.

"Сложные условия труда, мизерный доход и регулярные задержки с выплатами приводят к массовым увольнениям. По данным Центра медстатистики, только за первый год пандемии в Украине стало на 29 тысяч меньше медработников. Информации за 2021 год еще нет, но думаю, что тенденция не изменилась. Государство должно благодарить медиков, а не заставлять их "затягивать пояса", — отметил Палица.

Автор: Григорий Бондарь