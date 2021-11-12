По состоянию на сегодня в Украине менее 10% работников учебных заведений невакцинированы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает, что правительство настаивает, чтобы учебный процесс был очным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Говоря о вакцинации от COVID-19, Шмыгаль подчеркнул: "Правительство настаивает на том, что образование в наших учебных заведениях всех - садиках, школах, университетах, средних специальных учебных заведениях, - должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели будут отстранены от работы. Поэтому это дает возможность считать, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, имеют вакцинацию".

По его словам, по состоянию на сегодня в Украине менее 10% работников учебных заведений невакцинированы, а более 90% - вакцинированы. "Около 80% - двумя дозами и 10% - одной дозой, но уже подходит время, когда они провакцинируются двумя дозами", - сказал чиновник.

Читайте такжеОнлайн нельзя офлайн. Кто поможет решить проблему дистанционного обучения и вернуть детей за парты

Так, Шмыгаль подчеркнул: "Правительство настаивает и сделало все возможное для того, чтобы учебный процесс был очным".

Он призвал руководителей органов местного самоуправления также приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ученики, в том числе начальной школы, на следующей неделе будут продолжать обучение в дистанционном режиме.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская