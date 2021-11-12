Денис Шмыгаль рассказал, что в среднем за отопительный сезон потребляется около 10 млн тонн угля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что на отопительный сезон Украине хватит угля, и газом страна также обеспечена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Уголь едет. Уголь должны обеспечить генерирующие компании, владеющие угольными электростанциями. И мы знаем и видим график поставок угля в Украину. Он едет и по морю, и едет также по железной дороге. Отдельно есть заказы от "Центрэнерго" - это государственная компания, которая заказывает, есть украинская добыча", - отметил чиновник.

В среднем за отопительный сезон, отметил Шмыгаль, потребляется около 10 млн тонн угля, 8 из которых - собственная добыча, а чуть более 2 млн тонн - то, что "дозаказано по импорту, где есть контракты".

"На отопительный сезон угля хватит. То, что есть неравномерность поставок, - сегодня, действительно, есть в мире дефицит. Сегодня в мире энергетический кризис... Конечно, мы должны с этим считаться. Но у нас есть запасы газа и это также тот элемент, который позволяет нам технологически запустить, в случае необходимости, ТЭЦ и ТЭС на газу", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что по состоянию на сегодня в хранилищах Украина имеет 17,6 млрд кубометров газа, из которых 1,4 - тот газ, который "принадлежит нерезидентам и может быть, при разных условиях, ими забран из Украины".

"Даже при условии, что есть 16 миллиардов кубов газа, за отопительный сезон, в среднем, Украина использует 8. За жесткий и холодный отопительный сезон - 10 миллиардов кубов. То есть, у нас газа абсолютно достаточно и для отопления и для технологических нужд. Этим ресурсом мы обеспечены", - сказал Шмыгаль.

Он подытожил, что уверен в спокойном прохождении этого отопительного сезона.

"Мы напряженно, но очень уверенно и спокойно смотрим на прохождение этой зимы", - подытожил чиновник.

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Отвечая на вопрос, почему Украина обращается за аварийной помощью к Беларуси и Словакии, Шмыгаль объяснил, что такая аварийная помощь запрашивается в течение зимних периодов разными странами, которые находятся в одной сети, по несколько раз.

"В прошлом году таких аварийных запросов было также около десятка... Это технологические вещи", - сказал он и добавил, что "ничего страшного в этом нет".

В свою очередь, министр топлива и энергетики (2007-2010, 2014 годов) Юрий Продан отметил: "Ситуация на самом деле тревожная. Потому что... таких запасов угля - 425 тысяч (тонн - УНИАН) не было со времен "лихих 90-х", когда мы были отсоединены от российской энергосистемы, когда у нас по бартеру были расчеты и так далее".

По его словам, в ноябре 2014 года запасы угля составляли около 1,7 млн тонн. "И в этот период мы вводили ограничения электрической энергии", - сказал Продан.

На это Шмыгаль отметил, что нужно обращать внимание на баланс энергоресурсов, а с того времени, о котором упоминает Продан, энергетическая система Украины изменилась.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 ноября 10 из 12 украинских ТЭС не имели у себя в запасе минимальные объемы угля.

Автор: Таня Поляковская