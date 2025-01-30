Некоторые мужчины призывного возраста могут легально выехать из Украины, если имеют при себе соответствующие документы.

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, во время которого мужчины возрастом 18-60 лет не могут покидать страну. Однако есть исключения. Лишь немногим категориям мужского пола разрешено покидать Украину. Мы подробно рассказали, как выехать за границу в феврале 2025 года.

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Кто имеет право выехать за границу - полный список категорий

Для выезда из Украины нужны основания, определенные ч. 1 ст. 23 закона о мобилизации. Вот кто может выехать за границу на момент февраля 2025 года:

многодетные отцы;

отцы-одиночки (при условии, что они не женаты);

отцы ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

спортсмены, артисты, ученые, госслужащие, которые выезжают в командировку;

сопровождающие родителей или жену с инвалидностью либо нуждающихся в постоянной опеке;

сопровождающие лицо с инвалидностью I-II группы;

водители, которые перевозят гуманитарный груз по системе "Шлях";

мужчины, чьи ближайшие родственники погибли на войне или пропали без вести;

мужчины с инвалидностью любой группы;

мужчины младше 18 и старше 60 лет;

военные, которые выезжают для реабилитации или лечения за границей.

Решение о том, пропускать ли конкретного гражданина, остается за пограничниками. Поэтому в интересах желающих выехать собрать как можно больше подтверждающих документов.

При этом женщинам выезд из Украины разрешен, даже если они стоят но воинском учете. Исключение - украинки, которые служат по контракту в армии.

Исключен с воинского учета - можно ли выехать за границу

Да, такие мужчины могут выезжать из Украины. Однако при себе нужно иметь документ о непригодности к военной службе.

Можно ли с отсрочкой выехать за границу

Острочка от мобилизации не равняется праву на выезд. Такие лица могут как иметь, так и не иметь оснований покинуть страну. Например, мужчин с инвалидностью не призывают и выпускают из Украины. А студенты получают отсрочку, однако выехать на этом основании не могут.

Однако если мужчина имеет отсрочку и планирует выехать, то обязательно нужно иметь документы, которые её подтверждают.

Можно ли с бронью выехать за границу

Ещё один способ, как выехать за границу мужчине - это быть забронированным сотрудником, который выезжает в служебную командировку на указанный в командировочном листе срок. Нужно иметь при себе подписанный начальством приказ о командировке и документы с подтверждением брони.

Может ли студент выехать за границу

Студенту выехать за границу непросто. Это возможно, если он учится на дневной форме, является участником программы академической мобильности и не считается призывником. А также учится на фармацевтической, ветеринарной или медицинской специальности. Однако пограничники очень редко пропускают студентов.

Может ли многодетный отец выехать за границу без детей

Ещё один способ, как легально выехать за границу мужчине, - быть отцом трех и более детей. Не важно, рождены ли дети в одном браке и проживают ли с отцом, однако у лица обязательно не должно быть задолженности по алиментам.

Отец может выехать без детей, если сведения о нем внесены в систему "Оберіг", а также есть документы на каждого ребенка.

Может ли опекун выехать за границу без опекаемого

Выезд за границу мужчины, который опекает недееспособное лицо, возможно только в том случае, если опекаемый уже находится в другой стране и стоит на консульском учете.

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