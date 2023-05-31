Во время очередной российской ракетно-дроновой атаки на украинскую столицу в ночь с 29 на 30 мая 2023 года погибла 33-летняя женщина. Еще одна невинная жертв страны-террористки России, которую украинцы никогда не простят.

Впоследствии столичный мэр Виталий Кличко более подробно сообщил обстоятельства этой трагедии. Глава Киева утверждал, что женщина погибла в тот момент, когда она вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны. На следующий день в СМИ появилось опровержение этой информации от родственников погибшей. На чьей стороне правда – еще придется выяснить. Однако, так или иначе, это заявление заставило украинцев еще раз задуматься, как собственная беззаботность может привести к фатальным последствиям в условиях войны.

Вступая во второе лето полномасштабной войны, можно все больше услышать, что украинцы, которые остались в стране, уже давно адаптировались жить в таких условиях. С одной стороны – это новая реальность, к которой действительно стоит адаптироваться, чтобы совсем не сойти с ума и продолжить нормально функционировать, но с другой – это на самом деле совершенно ненормально, ведь у нас постепенно притупляется инстинкт самосохранения.

Видео дня

Так где же она – грань между опасной беспечностью и чрезмерным фанатичным паникерством?

Так где же она – грань между опасной беспечностью и чрезмерным фанатичным паникерством? Как нам выдержать баланс, который позволит нам более или менее стабильно чувствовать себя морально и физически, чтобы продолжать дальше жить и работать, не давая врагу нас сломать?

Конечно, ходить на каждую тревогу в укрытие возможность и желание есть далеко не у всех. Кто-то не может покинуть работу, кому-то далеко иди до ближайшего нормального укрытия, кто-то морально не выдерживает реагировать на каждую угрозу, кто-то уже находится в состоянии апатии, а кто-то – банально устал. Ведь ночные обстрелы в мае киевлянам портили жизнь день-через день, но работу ж утром никто не отменял!

Впрочем, если даже отбросить непосредственно поход в укрытие на каждую тревогу, есть еще немало угроз во время атаки с воздуха, которых избежать под силу каждому. Например, минимизировать пребывание на открытом воздухе или поездки на транспорте во время воздушной атаки. Ведь хотя наша ПВО мастерски сбивает большинство ракет и дронов в украинском небе (низкий им поклон), минимизируя большие трагедии с десятками жертв, никто не застрахован от падающих обломков.

Помните то шокирующее видео с велосипедистом и маршруткой во время атаки 29 мая? Чудом обошлось без жертв и пострадавших! Возможно, требование не пользоваться общественным транспортом во время ракетной атаки – это не такая уж глупость, наезд на бизнес или прихоть властей? Возможно, ради собственной безопасности мы все же можем немного отложить поездку или воспользоваться метро вместо маршрутки?

Может быть, стоит воздержаться от занятий спортом на улице или забрать детей с игровой площадки на время воздушной тревоги? Да, в Киеве до сих пор можно увидеть, как дети катаются на качелях во время воздушной тревоги, и когда-то это может привести к трагедии.

Хотя гражданские украинцы никак не могут самостоятельно помешать врагу пускать ракеты и дроны по мирным городам, они все же могут сделать кое-что для собственной безопасности

Или съемка неба во время воздушной атаки. Кроме того, что это преступление, которое мешает работе ПВО и в итоге может привести к гибели людей, это еще и создание дополнительной опасности для себя самого. Опять же, особенно сразу после сбития ракеты или дрона – их обломки же должны куда-то упасть! И вот зеваки на улицах или на балконах рядом – вообще не застрахованы от их падения.

Иногда складывается впечатление, что часть украинцев вообще подзабыли, что война еще продолжается, если мы говорим о том, что можно выкладывать в соцсетях. Уже снова видим фото военных самолетов в небе над тыловыми городами, фото перемещения техники или места пребывания военных. Очень часто, такие посты или сториз выкладываются даже без злого замысла, просто в духе "вот посмотрите что только что видел" – просто потому, что многие уже забыли и о правилах безопасности онлайн, зато хотят себе побольше лайков и просмотров.

Отдельный вопрос – летний отдых. Да, всем хочется в лес, всем хочется на море... Однако кроме того, что возле таких зон отдыха нет укрытий на время воздушной тревоги, там еще и могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Если говорим о море – даже к условно расчищенному побережью все еще может занести морскую мину. Или все забыли, как в прошлом году по одесским пляжам летали головы?

Кстати, недавно Гостуризма обновило правила безопасности отдыха в Украине во время войны – советуем ознакомиться. Как видим, полностью отказаться от отдыха украинцев никто не призывает. Однако определенные меры безопасности все же стоит соблюдать, опять же – ради нас самих.

Подчеркнем, что излишняя беспечность некоторых украинцев отнюдь не смягчает вину россиян за террор гражданского населения. Россияне – террористы, которые убивают мирных граждан на территории чужой страны, беззащитных перед смертоносными ракетами и дронами. Это свершившийся факт. Однако, хотя гражданские украинцы никак не могут самостоятельно помешать врагу пускать воздушные угрозы по мирным городам, они все же могут сделать кое-что, каждый в пределах своих возможностей, ради собственной безопасности.

Минимизируем пребывание на улице или в транспорте во время атак, не подходим к окнам, не выходим на балконы, не снимаем работу ПВО, не ходим туда, куда нельзя – это же все очень просто выполнить. И это может спасти вашу жизнь. Ведь не забываем – война продолжается, и мы все до сих пор остаемся в опасности несмотря на ложное ощущение новой нормальности. Поэтому сохраняем спокойствие, соблюдаем меры безопасности, не мешаем нашим военным делать их важное дело и работаем дальше на благо Украины.

Марина Григоренко