Журналистам также удалось получить кадры из квартиры после удара.

Журналисты пообщались с сестрой девушки, погибшей в Голосеевском районе во время удара "Шахедами" по Киеву. И она утверждает, что ее родственница не стояла на балконе и не наблюдала за сбитием дронов-камикадзе.

Сестра погибшей отказалась общаться на камеру. В комментарии ТСН она рассказала, что во время взрыва Катя (так звали жертву рашистов) спала в постели со своим возлюбленным. Последний сейчас находится в больнице.

Также журналисты показали кадры из квартиры погибшей в столице, на них виден сплошной беспорядок после удара и выбитые окна. Известно, что дом уже обследует специально комиссия и устанавливает степень разрушений.

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Что известно о жертве российской атаки в Киеве 30 мая 2023 года

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве во время ночной атаки российских оккупантов 30 мая женщина погибла, потому что вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны. "Не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", - утверждал глава города.

Сообщалось, что в результате попадания обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе погиб один человек. Разрушены квартиры на двух верхних этажах, почти все окна повылетали.

Журналисты "Украина Сейчас" писали в своем Телеграмм-канале, что женщину нашли в квартире на 20 этаже. Она якобы умерла в карете "скорой".

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