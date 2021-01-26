Рада одобрила законопроекты об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности (№4157).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 317 народных депутатов из 370, зарегистрированных в сессионном зале.

Какие будут штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Законопроектом в Кодексе об админправонарушениях устанавливается, что нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, а также использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению влечет наложение штрафа на граждан от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 1 тыс. 700 грн) и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 3 тыс. 400 грн).

В действующем положении устанавливается ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан от 0,5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 грн 50 коп. до 119 грн) и на должностных лиц - от 2 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 грн).

Начало работы вновь созданных предприятий или начало использования предприятием объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, для которых представление такой декларации является обязательным, влечет наложение штрафа в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 550 грн до 3 тыс. 400 грн).

Сейчас же речь идет о штрафе на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц - от 40 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 680 грн до 1 тыс. 700 грн).

Заведомо ложный вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи влечет за собой наложение штрафа от 200 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 грн до 10 тыс. 200 грн). Сейчас в законе говорится о наказании за это в виде штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 грн до 119 грн).

Среди прочего, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности - влечет наложение штрафа на граждан от 60 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 20 грн до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 грн до 8 тыс. 500 грн).

В действующем положении за такое предлагается наказывать предупреждением или наложением штрафа на граждан от 0,5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 грн 50 коп. до 119 грн) и на должностных лиц - от 2 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 грн).

Усиление ответственности за препятствование в проведении проверок по пожарной безопасности: какие будут наказания

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности» (№3931).

За это решение проголосовали 265 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 185-14 «Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок».

Ею предусмотрены штрафы за такое препятствование в размере от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тысяч до 34 тысяч гривен), а за повторное в течение года совершение правонарушения после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тысяч до 51 тысячи гривен).

Среди прочего, также предполагается предоставить полиции право на административное задержание в случае создания препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности, связанной с проведением проверок.

Кроме того, предусмотрено предоставить возможность судьям районных, районных в городах, городских или городских районных судов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 185-14 Кодекса.

Ряд депутатов отмечали, что штрафы, предусмотренные в законопроекте, слишком высокие. Также подчеркивалась недопустимость принятия нормы об административном задержании. Речь шла о том, что это приведет к давлению на бизнес и коррупционной составляющей.

Пожар в Харькове: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом помещении, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 были госпитализированы.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проверяют четыре основные версии возникновения пожара: в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту или электроприборами, а также из-за замыкания электросети.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышова по расследованию причин пожара.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем лицам, среди них - владелец домовладения, который сдал здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор.

23 января всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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Авторы: Надя Пришляк, Татьяна Поляковская