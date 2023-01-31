Также повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.

Во вторник, 31 января 2023-го года, всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета Броваров Киевской области, вручили повестки. Первым ее получил мэр Игорь Сапожко.

Как сообщает Телеграмм-канал "Трибуна Бровары", заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим.

Те, кто получил повестки, должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

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Мобилизация в Украине в 2023 году

В 2023 году в Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:

на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);

военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";

принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;

центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;

сотрудники военкоматов при наличии разрешений смогут делать подомовой обход;

дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

Какие бывают повестки в Украине

Повестка для уточнения учетных данных

Повестка для прохождения медкомиссии

Повестка-призыв в ВСУ

Мобилизационное распоряжение

Повестки могут вручать:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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