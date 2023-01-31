Повестку получил мэр Броваров Сапожко / скриншот

Во вторник, 31 января 2023-го года, всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета Броваров Киевской области, вручили повестки. Первым ее получил мэр Игорь Сапожко.

Как сообщает Телеграмм-канал "Трибуна Бровары", заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим.

Те, кто получил повестки, должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

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Мобилизация в Украине в 2023 году

В 2023 году в Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:

  • на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);
  • военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";
  • принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;
  • центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;
  • сотрудники военкоматов при наличии разрешений смогут делать подомовой обход;
  • дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

Какие бывают повестки в Украине

  • Повестка для уточнения учетных данных
  • Повестка для прохождения медкомиссии
  • Повестка-призыв в ВСУ
  • Мобилизационное распоряжение

Повестки могут вручать:

  • работники органов местного самоуправления;  
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
  • должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • руководители ЖЭКа, ОСМД.

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