Во вторник, 31 января 2023-го года, всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета Броваров Киевской области, вручили повестки. Первым ее получил мэр Игорь Сапожко.
Как сообщает Телеграмм-канал "Трибуна Бровары", заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим.
Те, кто получил повестки, должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.
Видео дня
Раздача повесток в горсовете Броваров
Мобилизация в Украине в 2023 году
В 2023 году в Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:
- на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);
- военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";
- принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;
- центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;
- сотрудники военкоматов при наличии разрешений смогут делать подомовой обход;
- дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.
Какие бывают повестки в Украине
- Повестка для уточнения учетных данных
- Повестка для прохождения медкомиссии
- Повестка-призыв в ВСУ
- Мобилизационное распоряжение
Повестки могут вручать:
- работники органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
- должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- руководители ЖЭКа, ОСМД.