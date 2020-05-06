Кличко обещает реконструировать системы стоковой канализации в Киеве
В Киеве проведут реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных участках, в настоящее время городские службы изучают места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
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«После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдался богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации «Киеавтодор» работает в усиленном режиме. Возле проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро «Дорогожичи» и вблизи «Левобережной», - сказал он.
Также, по словам Кличко, коммунальные службы постоянно совершат очистки стоков, поскольку шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков.
«Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице, поскольку его тоже относит в стоки», - подчеркнул Кличко.
По его словам, городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде проводят новую систему ливневой канализации.
Как сообщал УНИАН, 4 мая несколько столичных улиц оказались затопленными из-за сильного дождя и града.
Кличко напомнил, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.