Кличко обещает ​​реконструировать системы стоковой канализации в Киеве

В Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.

В Киеве проведут реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных участках, в настоящее время городские службы изучают места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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«После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдался богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации «Киеавтодор» работает в усиленном режиме. Возле проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро «Дорогожичи» и вблизи «Левобережной», - сказал он.

Также, по словам Кличко, коммунальные службы постоянно совершат очистки стоков, поскольку шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков.

«Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице, поскольку его тоже относит в стоки», - подчеркнул Кличко.

По его словам, городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена ​​реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде проводят новую систему ливневой канализации.

Как сообщал УНИАН, 4 мая несколько столичных улиц оказались затопленными из-за сильного дождя и града.

Кличко напомнил, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.