Всего к поисковым работам привлечено 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

В Карпатах продолжаются поиски шестилетнего мальчика, который вчера отстал от группы и потерялся во время восхождения на Говерлу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По состоянию на 17:00 поиски ведутся на 9 маршрутах.

Всего к поисковым работам привлечено 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

В Карпатах пропал 6-летний мальчик

Как сообщал УНИАН, ребенок пропал во время восхождения на Говерлу в составе группы из шести человек (его родственников) 14 августа около 15:30.

До сих пор место пребывания мальчика неизвестно.

Автор: Тамара Отовская