В Карпатах продолжаются поиски пропавшего ребенка / фото dsns.gov.ua
В Карпатах продолжаются поиски шестилетнего мальчика, который вчера отстал от группы и потерялся во время восхождения на Говерлу.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По состоянию на 17:00 поиски ведутся на 9 маршрутах.
Всего к поисковым работам привлечено 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.
В Карпатах продолжаются поиски пропавшего ребенка/ фото dsns.gov.ua
В Карпатах пропал 6-летний мальчик
Как сообщал УНИАН, ребенок пропал во время восхождения на Говерлу в составе группы из шести человек (его родственников) 14 августа около 15:30.
До сих пор место пребывания мальчика неизвестно.