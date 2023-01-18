Спасательная операция завершилась вчера.

После удара вражеской ракеты по многоэтажному жилому дому в Днепре 17 человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила советник начальника Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко в эфире информационного телемарафона. "Спасательная операция завершилась вчера. В настоящее время российская ракета унесла 45 жизней, 12 тел и фрагментов тел еще не опознаны. За эти сутки опознали только трех человек. 17 человек остаются пропавшими без вести. Конечно, они могут быть среди тех, кого еще не опознали", - отметила она.

По словам Бабаченко, количество раненых от удара ракеты по дому возросло до 80 человек. Также в больницах остается 25 пострадавших, среди них трое детей.

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Вместе с тем сиротами остались трое детей. Бабаченко отметила, что это брат и сестра, которые находятся в больнице. На них оформляют опеку их бабушка и дядя. Еще одна девочка четырех лет на момент взрыва находилась не в этом доме, а в гостях у бабушки, и сейчас бабушка оформляет опеку.

Удар по многоэтажке в Днепре

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили около 1,7 тыс. людей.

В доме было повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

17 января в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены.

Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 13:30 39 человек было спасено, из них – шестеро детей; 44 человека погибли, из которых пятеро детей; 79 человек травмированы, среди них – 16 детей. Без вести пропавшими оставались 20 человек, четверо из которых – дети. Не идентифицированы были 15 тел погибших.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что количество жертв достигло 45 человек.

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