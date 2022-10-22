Сейчас они проходят обследование и радуются подаркам.

Украинских пограничниц, которые вышли на свободу после боев за Мариуполь и российского плена, "завалили" цветами, подарками и вниманием. Сейчас они проходят обследование и признаются, что еще не успели наобниматься с родными и позвонить всем друзьям.

О самочувствии и пребывании в плену пограничницы рассказали в новом сюжете ТСН.

Больничная палата женщин похожа на цветник. Среди первых подарков были ушастые зайцы. Пограничницы постепенно возвращаются к жизни на свободе и не хотят вспоминать то, что пережили.

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Они попали в плен в Мариуполе. Людмила была фельдшером, а Элина, Александра и Алина ощутили на себе бои за "Азовсталь". Когда женщин встречали из плена, они очень радовались цветам, однако больше всего они ждали телефонов, чтобы побыстрее поговорить с родными.

Людмила рассказывает, что быть свободной - самое большое счастье. В плену пограничницам не хватало украинского флага и языка. Там они шепотом пели украинские песни и гимн, когда их не слышали россияне.

Обмен пленными: что известно

21 сентября 215 защитников Украины вернулись из российского плена. Среди пленных, которые вернулись домой, также есть офицеры, Герои Украины, защитники "Азовстали".

В октябре в Украине вернулись 108 женщин, среди которых были и те, кто попал в плен еще до 24 февраля. Как рассказал Ермак, освободить удалось 37 женщин, эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов, из них - 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 - военно-морских сил, 12 - теробороны, 8 - Нацгвардии, включая 2 из "Азова", 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы и 12 гражданских.

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