Сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии в столичной больнице.

Медики рассказали о состоянии девочки, раненой во время российской террористической атаки на Чернигов. Сейчас 12-летней пациентке провели первую операцию, медики борются за ее жизнь.

После удара девочку экстренно реанимобилем привезли в Киев в Национальную детскую больницу "Охматдет", сообщили в медучреждении.

"Девочке уже провели одну операцию. Она находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей и медсестер", - рассказали врачи.

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Сейчас медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. Кроме того, врачи контактируют с мамой девочки и предоставляют ей всю необходимую информацию о состоянии и дальнейшем лечении ребенка.

В "Охматдете" также напомнили, что всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию в больнице можно получить бесплатно. Также бесплатным является пребывание с пациентом одного из родителей.

Поврежденные здания и инфраструктура в Чернигове: что известно

Сейчас продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара по драмтеатру. По словам председателя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, повреждены 10 административных и 66 жилых зданий, из которых обследовано 53.

"Повреждения существенные. Приоритет - ремонт крыш, чтобы сохранить жилье людей. Только в 16 жилых домах нужен ремонт кровли площадью более 6 тыс. квадратных метров", - рассказал он.

Глава ОВА также уточнил, что общее количество поврежденных окон в зданиях превышает 700 единиц, а почти половина из них – в квартирах граждан.

Как сообщал УНИАН, россияне ударили по центру Чернигова утром 19 августа. На момент удара там находилось много людей, которые прогуливались по городу. Уже впоследствии стало известно, что под удар попал местный драмтеатр, в здании которого проходила выставка дронов.

Спасательную операцию завершили вечером следующего дня. В общем известно о семи погибших и более 150 раненых в результате атаки людей. Среди погибших и 6-летняя девочка.

Также из-за российской террористической атаки повреждены более 70 жилых домов и админзданий, а также почти 70 автомобилей.

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