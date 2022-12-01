Национальная сеть АЗК UPG сгенерировала акцию "Энергия добра". Благотворительная инициатива компании стартовала 1 декабря. Все средства от проданных горячих напитков компания направит на помощь пострадавшим от войны людям.

UPG предлагает клиентам, которые заехали на АЗК сети заправить авто топливом европейского качества или воспользоваться дополнительным сервисом, стать частицей светлого дела: приумножить энергию добра, в котором сегодня нуждаются тысячи украинцев. Для этого нужно одно: приобрести свой любимый кофе или любой другой горячий напиток на АЗК UPG.

"В трудные времена UPG – вместе со страной и каждым украинцем. Каждый день мы работаем над тем, чтобы сделать все возможное для приближения победы. Наша благотворительная инициатива – о добре. То, на что способен каждый и в чем сегодня нуждаются миллионы украинцев. Мы предлагаем нашим клиентам согреться любимым горячим напитком на UPG и таким образом помочь людям, вынужденным покинуть свои дома. Средства для адресной помощи компания будет выделять из собственной прибыли по продаже горячих напитков.

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На фронте и в тылу мы все стоим за своё. Боремся на грани человеческих возможностей, несмотря на всё продолжаем работать, помогаем нуждающимся. Наша сила – в единстве, именно поэтому мы, украинцы, несокрушимы", – рассказала маркетинг-директор компании UPG Надежда Ганулич-Манукян.

Благотворительные средства в рамках реализации этой инициативы сеть АЗК направит на закупку медикаментов для бригад скорой помощи, доставку продовольствия и средств обогрева туда, где в них остро нуждаются, восстановление кровли домов, попавших под вражеские обстрелы, и прочее. Добро постучится в дверь прежде всего тех наших сограждан, которые побывали в оккупации, жителей прифронтовых территорий и семей, вынужденно покинувших дома в поисках безопасности.

Потребности людей, испытавших на себе все ужасы войны, UPG будет определять в сотрудничестве с территориальными общинами страны.

В компании рассказали, что "Энергия добра" – бессрочная благотворительная инициатива: "Мы будем менять инструменты, дополнять инициативу новыми идеями и бороться не только до полной победы, но и в течение не менее сложного периода – восстановления. Обязательно преодолеем эту тьму, ведь добро всегда побеждает!"

Все напитки из кофейной карты UPG готовятся по классическим мировым стандартам. В их основе – специально разработанный для сети и адаптированный ко вкусовым предпочтениям украинцев бленд кофе.

Благодаря альтернативным источникам питания автозаправочные комплексы сети работают даже при вынужденных отключениях электроэнергии. Вы всегда можете взять горячий напиток с собой в тематическом стаканчике или насладиться кофе в фарфоровой чашечке.