Во время оккупации Крыма он добровольно перешел на сторону врага и способствовал захвату подводной лодки.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене 34-летнему уроженцу Звягеля (ранее – Новоград-Волынский) Житомирской области, который в 2014 году помог РФ захватить единственную украинскую подводную лодку "Запорожье".

Как сообщает Управление СБУ в Житомирской области, с 2011 года фигурант проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций Военно-морских сил ВС Украины (дислоцировался в АР Крым).

"Во ходе временной оккупации Крымского полуострова в мае 2014 года старший лейтенант добровольно перешел на сторону врага и помог установить контроль над единой украинской субмариной. Он отказался выполнить приказ о передислокации подводной лодки "Запорожье" на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предатель присягнул вооруженным силам России, получил российский паспорт и продолжил службу в составе Черноморского флота РФ – на той же должности.

По данным СБУ, с военной карьерой в оккупационном флоте у фигуранта "не сложилось" – как только потребность в его "услугах" отпала, его уволили "из-за служебного несоответствия".

По оперативным данным спецслужбы, в настоящее время он работает на одном из предприятий госкорпорации по атомной энергии "Росатом" в Калужской области (РФ).

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.

Приказом Министерства обороны Украины за нарушение военной присяги он лишен офицерского звания и уволен с военной службы.

"Несмотря на то, что злоумышленник скрывается от правосудия, спецслужбе известны его место жительства, идентифицирующие данные и круг контактов", - добавили в СБУ.

Другие громкие дела о государственной измене

В сентябре правоохранители задержали народного депутата Нестора Шуфрича и сообщили ему о подозрении в государственной измене.

Они собрали доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа. По материалам расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, который координировал российскую агентуру в Украине. Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

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