Под документом есть подпись самого Нестора Шуфрича и кума Путина Виктора Медведчука.

Во время сегодняшних обысков у народного депутата Украины Нестора Шуфрича сотрудники Службы безопасности Украины нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что соответствующий документ предусматривает переименование этих областей в так называемые "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

По данным от источника, под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи бывшего депутата Украины, предателя Виктора Медведчука и самого Шуфрича.

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При этом собеседник подчеркнул, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в рамках антитеррористической операции, если их призовут. В то же время он готовил документы, которые подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обыски у Шуфрича - что известно

Ранее сегодня, 15 сентября, источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что СБУ пришла с обысками к Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Собеседник отметил, что как оказалось, Шуфрич "тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем". "Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине. Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк (глава СБУ Василий Малюк, - УНИАН) задерживал в прошлом году", - сказал источник.

По данным собеседника УНИАН, очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что Украина - это искусственное образование.

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