В нашем законодательстве не прописана процедура прерывания отсрочки, подчеркнула эксперт.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и спорным является вопрос, потеряют ли отсрочку некоторые граждане после того, как окончательно будет принят новый законопроект о проведении мобилизационных мероприятий (№10449).

В нашем государстве ни в одном документе не прописаны сроки, на которые отсрочка предоставляется на период военного положения, рассказала адвокат Мария Левченко. "...поскольку ни одним нормативно-правовым документом не предусмотрена обязанность ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то как примут новый закон, и у вас больше не будет оснований для отсрочки, то вас могут хоть на следующий день мобилизовать", - предупредила эксперт.

Левченко добавила, что есть исключения - человеку могут дать возможность продолжить учиться до конца учебного года. Адвокат подчеркнула, что процедура, которая бы предусматривала прерывание отсрочки, в нашем законодательстве не прописана.

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В центре внимания мобилизация 2024 - новости, которые стоит прочитать

Проект закона о мобилизации №10449 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении приняла 7 февраля. До 21 февраля к нему могли подавать правки.

22 числа секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что к документу подали более 4 тысяч правок. В частности, в Раде предложили предоставлять отсрочку от мобилизации аспирантам, которые учатся на контракте.

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