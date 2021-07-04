Парламентарий утверждает, что копы безосновательно обвинили его в употреблении наркотиков.

Департамент патрульной полиции Украины собирается проверить законность действий патрульных во время остановки в Киеве авто народного депутата Евгения Брагара ("Слуга народа").

Об этом правоохранители сообщили вечером 4 июля.

"В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто Toyota под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения - УНИАН), поэтому его направили на освидетельствование. Впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских. По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, во время которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", - проинформировали в патрульной полиции.

Конфликт нардепа Брагара и полиции: что известно

По словам Евгения Брагара, полицейские остановили его авто из-за проблем с подсветкой номера, они якобы не представились и начали сразу хамить, а также несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку.

Нардеп утверждает, что отказал, и тогда ему якобы приписали состояние наркотического опьянения.

Читайте такжеШутка стала явью: Минюст начал продавать породистых собак за долги их владельцев"Меня привезли к врачу-наркологу, который, увидев меня, сразу сказал, что я трезвый, но в связи с требованием законодательства я прошел экспертизу, результаты которой будут через 7 дней", - сообщил Брагар.

При этом, по его словам, полицейские только в клинике узнали, что имеют дело с народным депутатом.

В то же время, по информации СМИ, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах, а спор правоохранителей с депутатом сняли на видео.

Ранее, в 2020 году Евгений Брагар попал в скандал, когда в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. Тогда заявление нардепа стала мемом.

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Перевод: Катерина Комолова