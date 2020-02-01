"С вас 4 овчарки и 8 шпицев": в сети высмеяли депутата, посоветовавшего расплатиться собакой за газ

В соцсетях уже придумали новую валюту - "газопес".

В сети жестко высмеяли народного депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке продать породистую собаку и таким образом расплатиться за коммунальные услуги.

В соцсетях по этому случаю даже придумали новую валюту - «газопес», выложив «справочную таблицу» по ее использованию.

Богдана Ковальчук напомнила, что кроме платы за газ, теперь нужно вносить еще и плату за его транспортировку.

«Собакой за газ, а котом за транспортировку, не время расслабляться», - написала она.

Пользователь сети Роман Пелех придумал по этому поводу анекдот:

- Добрый день, вот платежка, сколько с меня?

- С вас 4 овчарки и 8 шпицев.

Еше один пользователь подсчитал, сколько собак понадобится, чтобы оплатить газ на два года вперед.

Как сообщал УНИАН, женщина дозвонилась в эфир одного из телеканалов и спросила у депутатов, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривень и оплачивать коммунальные услуги.

Брагарь заявил, что в случае, если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и таким образом рассчитаться за коммунальные услуги.

«Если собака элитной породы во дворе, то она может ее продать и в любой момент спокойно заплатить», - заявил он.