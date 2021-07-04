Сам нардеп утверждает, что патрульные нагло требовали с него взятку.

Народный депутат Евгений Брагар ("Слуга народа") попал в конфликт с патрульными полицейскими, остановившими его авто из-за проблем с подсветкой номера. Патрульные заподозрили, что народный избранник находится в состоянии наркотического опьянения. Сам Брагар утверждает, что патрульные с выключенными боди-камерами требовали у него взятку.

Об инциденте сам Брагар рассказал в Facebook. По его словам, инцидент произошел вчера, 3 июля.

«Меня остановили патрульные полицейские в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, подсвечивающая автомобильные номера. Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с отключенной боди-камерой намекали на взятку.

После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения (которое в отличие от алкогольного опьянения проверяется достаточно долго). После чего меня привезли к врачу-наркологу, который увидев меня сразу сказал, что я трезвый, но в связи с требованием законодательства я прошел экспертизу, результаты которой будут через 7 дней», - написал он.

По словам Брагара, полицейские только в клинике узнали, что имеют дело с народным депутатом. Он также показал тест на наркотики, который сделал в другой клинике по собственной инициативе.

«В подобных ситуациях я советую всем делать параллельный независимый тест, что собственно сделал и я. Тест, конечно же, негативный (фото внизу)», - подытожил Брагар.

В то же время, как утверждается на сайте «Новини. LIVE», полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах. Спор правоохранителей с депутатом сняли на видео.

Также Брагар решил написать заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

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Напомним, в 2020 году Евгений Брагар попал в скандал, потому что в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. Заявление нардепа стало мемом.

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Автор: Дмитрий Захаров