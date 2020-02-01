Депутат посоветовал пенсионерке продать собаку и так расплатиться за коммуналку

Женщина дозвонилась до студии и спросила у депутатов, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривень и оплачивать коммунальные услуги.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги.

Об этом он заявил в эфире 112 канала.

Женщина дозвонилась до студии и спросила у депутатов, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривень и оплачивать коммунальные услуги.

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Народные избранники начали обсуждать варианты решения проблемы. Вскоре Брагар "согласился, что в таких условиях действительно трудно прожить", но надо определить, есть ли у пенсионерки еще какое-то имущество.

Он пояснил, что «лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир». Брагарь утверждал, что «субсидия должна формироваться в зависимости от финансов человека».

В случае, если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и таким образом рассчитаться за коммунальные услуги: «Если собака элитной породы во дворе, то она может ее продать и в любой момент спокойно заплатить».

Ранее Брагарь написал заявление на военную волонтерку Настьонко Конфедерат за притеснения русского языка.