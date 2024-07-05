51% украинцев считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.

Подавляющее большинство украинцев (65%) считают, что соглашения по безопасности являются полезными для укрепления обороноспособности нашего государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Важно учесть, что из них считают очень полезными - 18%, а остальные 47% считают скорее полезными (то есть у большинства отношение сдержанно-осторожное). При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения или не имеют влияния на обороноспособность, или вообще являются бесполезными", - говорится в исследовании.

Как отметили социологи, во всех регионах Украины большинство населения (от 59% на Востоке до 68% на Западе) считают соглашения по безопасности полезными для укрепления обороноспособности. Не более четверти населения каждого региона имеют скептическое отношение к соглашениям по безопасности.

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Кроме того, опрос показал, что 13% украинцев считают, что соглашения по безопасности позволят получить все необходимое для освобождения всех территорий и отпора российской агрессии в будущем. Еще 27% считают, что эти соглашения позволят как минимум сдерживать врага на нынешней линии фронта и, возможно, освободить отдельные территории. То есть в целом по мнению 40% соглашения по безопасности способны как минимум сдерживать врага.

"В то же время, 51% украинцев считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России. Во всех регионах Украины достаточно выраженным является наличие опасений относительно соглашений по безопасности, насколько они помогут эффективно противостоять агрессору", - отмечается в исследовании.

Опрос относительно соглашений по безопасности - как проводился

Опрос проведен в течение 16-22 мая 2024 года и 20-25 июня 2024 года методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

Всего было опрошено 1067 респондентов в течение 16-22 мая и 1007 респондентов в течение 20-25 июня. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом в каждой выборке около 2% - это украинцы, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Соглашения по безопасности - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, наше государство заключило уже двадцать двусторонних соглашений по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Так, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией и Литвой.

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