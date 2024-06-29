Фиала заявил, что подписать соглашение планируют на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.

Украина и Чехия договорились завершить переговоры по тексту соглашения по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне, который должен состояться 9-11 июля.

Однако подписать документ планируют на другой конференции. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, о том, чтобы завершить переговоры до саммита НАТО, он договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 июня.

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Кроме этого, Фиала добавил, что подписать соглашение планируют на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.

Соглашения по безопасности Украины - детали

13 июня президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

27 июня Украина подписала соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Европейским Союзом, Литвой и Эстонией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время участия в заседании Европейского Совета на уровне лидеров ЕС в Брюсселе.

Эти договоренности впервые закрепляют многосторонние долгосрочные обязательства всех 27 государств - членов ЕС предоставлять Украине широкую поддержку во всех ключевых сферах: военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь в течение десяти лет.

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